(Di giovedì 12 ottobre 2023) Nella giornata di ieri,si sarebbe accorta di essere statasuida un ex Vippone,. L’influencer e futura concorrente di Pechino Express lo aveva reso noto sulX (ex Twitter), commentando: “Ho appena scoperto che mi ha”.A stretto giro... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Nella giornata di ieri,si sarebbe accorta di essere stata bloccata sui social da un ex Vippone, Luca Onestini . L'influencer e futura concorrente di Pechino Express lo aveva reso noto sul social X (ex ...

Gf Vip, la reazione di Edoardo Donnamaria alla pace tra Antonella e Micol Isa e Chia

Edoardo Donnamaria reagisce alla pace tra Antonella e Micol Biccy

Antonella Fiordelisi bloccata da Luca Onestini Lui interviene: "Semplicemente non ti calcolo", scontro social tra i due ex Vipponi.Antonella Fiordelisi e Luca Onestini hanno condiviso l’avventura al GF Vip 7, ma non sembrano essere rimasti in buoni rapporti. Il tutto è venuto a galla su Twitter, dove un utente ha consigliato ...