Anticipazioni Amici 23 15 ottobre 2023 | gare | classifiche | ospiti e colpi di scena

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Oggi giovedì 12, è stata registrata la puntata di23 che andrà poi in onda domenica 15su Canale 5. Mentre attendiamo di vedere l’appuntamento in tv, a partire dalle ore 14, in questo nuovo articolo vi daremo tutte lerispetto a quello che è accaduto in studio. Idisono stati tanti tra, sfide, emozioni e sorprese inaspettate. Scopriamo tutti gli spoiler qui di seguito. Vi anticipiamo già che esattamente come accaduto durante la scorsa settimana, la durata della registrazione è stata più lunga di come risulta essere di solito, persino più della precedente. Durante la scorsa registrazione il problema è stato legato al ...