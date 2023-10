Annullamento dei contributi con “Saldo e stralcio”? Non temere | la pensione può essere salvata

Leggi su informazioneoggi

(Di giovedì 12 ottobre 2023) L’INPS ha comunicato la procedura per l’accredito deieliminati in seguito al “”. Scopriamo in che modo si invia la domanda. Il “” è la manovra che consente ai debitori con il Fisco di annullare tutti i loro oneri. Durante l’operazione, tuttavia, potrebbe esserci una riduzione della posizioneva degli interessati. L’INPS ha comunicato la procedura per il riconteggio deiannullati – InformazioneOggi.itAttraverso la Circolare n. 86 del 10 ottobre 2023, l’INPS ha specificato in che modo i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni INPS possono riottenere iche sono stati eliminati automaticamente, per effetto del ““. In particolare, ...