Anita prende in giro Beatrice | le allusioni su Garibaldi | sul web chiedono la squalifica – VIDEO

(Di giovedì 12 ottobre 2023)Luzzi e Giuseppecontinuano la loro conoscenza dentro la Casa del Grande Fratello.Oliveri, evidentemente a corto di dinamiche personali (fare la “bulletta” non paga alla fine, lo sappiamo), ha preso inl’attrice in maniera volgare con la complicità di Letizia Petris e Samira Lui.in, le... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

in giro Beatrice, le allusioni su Garibaldi: sul web chiedono la squalifica Beatrice , dopo essersi alzata dal letto dove stava con Garibaldi , si è recata in bagno sciacquandosi la ...

Anita Olivieri prende una decisione su Vittorio e la sua cotta: "Cosa farò" Biccy

Vittorio Menozzi e Heidi Baci: un confronto dovuto - Grande Fratello ... Grande Fratello

Anita prende in giro la Luzzi e Garibaldi in intimità: il web insorge per la poca solidarietà femminile e il suo non rispetto ...Anita Oliveri, evidentemente a corto di dinamiche personali (fare la “bulletta” non paga alla fine, lo sappiamo), ha preso in giro l’attrice in maniera volgare con la complicità di Letizia Petris e ...