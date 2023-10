Anita Olivieri | il due di picche a Vittorio nostra la sua vera faccia | “Devo andare da lui altrimenti passo per…” – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 12 ottobre 2023)ha dato il due diMenozzi. Come sempre, in perfetta modalità “bulletta” delle medie, interndosi con Samira Lui, ha preso in giro l’inquilino del Grande Fratello parlando a bassa voce., il due dila sua“Che palleda... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.