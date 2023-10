Angelina Mango e l’amore per Napoli | “Città umana e sensibile” 

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Ho sempre tifato, sono cresciuta ad un’ora e mezzo da qua. Però faccio fatica a seguire il calcio. Sono venuta aa ferragosto, avevo tre ore tra un aereo ed un treno e sono stata a Spaccaper respirare l’aria napoletana”. Parole di, attualmente tra le cantanti emergenti più apprezzate in Italia, reduce dal successo nella scuola di ‘Amici di Maria de Filippi‘ dove ha conquistato i riflettori ottenendo il primo posto nella classifica del circuito dei cantanti. L’artista quest’estate ha fatto ballare i fan con la sua ‘Ci pensiamo domani‘ e ora ha lanciato un nuovo singolo ‘Che t’o dico a fa’?‘: “Questa canzone parla di scelte prese per amore, di scelte inconfutabili.– spiega in una intervista su Radio Kiss Kiss – è ...