Angelae | in anteprima il video di ‘Sassolini’

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Si intitola Sassolini (Alka Records) il nuovo singolo di, da venerdì 13 ottobre disponibile in rotazione radiofonica. Il brano è estratto dall’omonimo album di inediti. I sassolini a cui fa riferimento il titolo del brano sono quelli di Hansel e Gretel e rappresentano i sogni che si inseguono da bambini e che – risvegliandoci adulti – vorremmo vedere realizzati. La canzone diventa un modo per tirare le somme, un dialogo interiore della cantautrice tra la sua parte bambina e quella adulta. Il sound è latin-pop e il brano è caratterizzato, dal punto di vista ritmico, da un progredire zoppicante che vuole sottolineare la fatica dell’avanzare. «Ho trovato la mia dimensione nel continuare a progredire. – dichiara– È il mio modo di rispondere alla domanda di Sassolini, dove te ne vai bambina? vado avanti. Per questo motivo ho scelto di ...