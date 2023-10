Andreotti nel 2006 sui palestinesi | Chiunque sarebbe un terrorista dopo 50 anni in un campo di concentramento con i figli senza futuro ; e calò il gelo in Senato - VIDEO

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Unregistrato il 31 maggio 2023 in occasione del dibattito "Postumo di me stesso - Giulioe l'eterno ritorno alla Prima Repubblica", tenutosi a Roma in occasione del decimoversario della morte del "divo Giulio". Tra i vari interventi, a tornare a riscuotere interesse è quello di

Giulio2006 pronunciò in Senato una frase affilata come una spada: " credo che ognuno di noi, se fosse nato in un campo di concentramento e non avesse nessuna prospettiva da dare ai ...

"Ognuno di noi sarebbe un terrorista”, Alessandra Sardoni ci riporta alle parole di Giulio Andreotti La7

Quando Andreotti tendeva la mano ai palestinesi: "Ognuno di noi ... Kulturjam.it

Il campione brasiliano vinse uno scudetto con la Roma: la carriera, la vita privata, il passaggio mancato all’Inter. L’accusa di molestie in Brasile ...Il padre di Dagospia: «In un docu-film le scorribande di renato Zero, il libro con Moana, gli aneddoti su Berlusconi» ...