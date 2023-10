Anche la scienza è una forma d' arte

Leggi su panorama

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Il mistero del Big Bang, l’evoluzione del cosmo, il fascino degli esperimenti: Maria Teresa Venturini Fendi, presidente della Carla Fendi Foundation, racconta perché pcipa a un importante progetto di divulgazione del Cern, a Ginevra. Brillano gli occhi di Maria Teresa Venturini Fendi quando parla dell’ambizioso progetto Back to the Big Bang, da lei fortemente voluto in qualità di presidente della Fondazione Carla Fendi, in collaborazione con il Cern di Ginevra. Ci potrebbe spiegare di che cosa si tratta? Tanto per cominciare, va detto che il Cern ha appena inaugurato Science Gateway, una straordinaria struttura, realizzata a Ginevra dall’architetto Renzo Piano, destinata all’educazione e alla divulgazione scientifica. All’interno di questo portale si inserisce Back to the Big Bang, uno spazio permanente di circa 200 metri quadrati che permetterà ai visitatori di ...