Anche i Neanderthal cucinavano | tartarughe | rinoceronti e molluschi nei loro menù

LeggiCovid - 19 letale a Bergamo per colpa di un gene ereditato dall'uomo diLeggiTrovato nel fiume Po il cranio di un homo sapiens del Paleolitico I focolari al centro ...

I Neanderthal sfruttavano il fuoco per cucinare capre e tartarughe Sky Tg24

I Neanderthal controllavano il fuoco, cucinavano uri e tartarughe Agenzia ANSA

I Neanderthal controllavano il fuoco: non solo sapevano accenderlo, ma sapevano alimentarlo e usarlo per riscaldarsi e per cucinare gli uri, ossia gli antenati del bue, insieme a tartarughe, capre, ce ..."La scoperta ha ribaltato la prospettiva: fra i Neanderthal e i Sapiens non c'erano differenze significative e bisogna cominciare a chiedersi perché i Neanderthal debbano essere considerati una specie ...