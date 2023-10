Amici 23 | si è formata un’altra coppia in casetta | Maria De Filippi mette un freno?

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Mai come quest’anno, ad23 si parla più di sentimenti che di talento. Dopo Mew e Matthew, nasce una nuovaall’interno della. Stiamo parlando di Holy Francisco e Sarah Toscano, i quali si sono avvicinati molto in questa prima fase di talent show. A distanza di qualche settimana, le carezze si sono trasformate in baci e quindi in dichiarazioni d’amore. La cosa, per quanto sia interessante, avrebbe incominciato a far storcere il naso aDe23: è nataIn questi giorni stiamo raccontando il flirt tra Mew e Matthew, i quali si sono dichiarati il loro interesse e sono diventati unadi fatto. Ma oltre a loro ce ne sono altri due che nelladi ...