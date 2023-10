Amici 23 | le anticipazioni spoiler della nuova puntata

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Domenica andrà in onda un nuovo appuntamento condi Maria De Filippi: cosa accadrà durante laDomenica 15 ottobre andrà in onda un nuovo appuntamento con laDi Maria De Filippi, registrata nelle scorse ore. E sul web come ogni settimana hanno dunque iniziato a trapelare lee glirelativi all’appuntamento con il talent di Maria De Filippi, che sta entrando via via sempre più nel vivo e gli allievi nei cuori dei telespettatori. Partiamo subito dall’ospite. Dopo aver visto tornare nel programma Annalisa e Irama, due dei tanti cantanti lanciati dal programma, stavolta toccherà a Emma Marrone, una delle artiste più amate tra quelle uscite dalla Casetta di. LEGGI ANCHE: Tale e Quale Show, le ...