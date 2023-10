Amici 23 | ecco chi sarà l’ospite speciale della puntata del 15 ottobre 2023

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Domenica 15andrà in onda, a partire dalle ore 14 su Canale 5, una nuovadi23. Si tratterà di un nuovo imperdibile appuntamento in cui gli allievi si esibiranno tra prove, gare e sfide e, senz’altro, non mancheranno nemmeno emozioni e colpi di scena speciali. Lain questione verrà registrata oggi, giovedì 12. In attesa di scoprire tutti gli spoiler di quello che poi vedremo domenica, siamo già in grado di dirvi chidi questa nuovadi23. Pronti a scoprire il nome? Vi anticipiamo che si tratta di una vecchia conoscenza di Maria De Filippi e del talent. Anticipazioni23:del 15 ...

23, dai cantanti ai ballerini:chi sono gli allievi della nuova edizione

Amici, scatta il bacio tra due concorrenti: ecco cosa è successo leggo.it

Tra Matthew e Mew di Amici 23 scatta il bacio: ecco il video! Webboh

“Avevo detto a tutti i miei amici, “siamo troppo vecchi per uscire con uomini molto più giovani, e non mi innamorerò mai tramite messaggio”. Quindi ho fatto quello che avevo detto di non fare!”. La ...Nel pomeridiano di Amici 23 di mercoledì 11 Ottobre Lil Jolie è convinta di essere stata convocata in sala prove per una presunta grave violazione del regolamento della scuola. Lil è estremamente in ...