Amici 23 | Anna Pettinelli mette alla prova Mida che racconta la sua storia

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 12 ottobre 2023)ha assegnato un compito a, il cantante di23 che nel frattempo ha svelato le difficoltà affrontate durante l'anno successivo al divorzio dei suoi genitori. Nuovo compito per, preso di mira da, che non è convinta delle capacità del cantante di Lorella Cuccarini, accusandolo di essere soltanto uno scaldadapubblico. Nel frattempo, il giovane talento hatosua coach il difficile anno trascorso dopo il divorzio dei genitori e le sue difficoltà nell'integrarsi. La scorsa settimana,ha messo in sfida Sarah, salvando momentaneamente, a cui questa settimana ha deciso di assegnare un compito. Il cantante dovrà ...