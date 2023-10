Amichevoli internazionali | sorridono Bologna e Napoli | Kvara e Karlsson in gol

La sosta delle nazionali vede andare in scena anche, in aggiunta ai match di qualificazione ai prossimi Europei. In ottica 'italiana', da segnalare il gol di Khvicha Kvaratskhelia nella goleada da 8 - 0 rifilata dalla Georgia ...

Amichevoli internazionali, Karlsson trascina la Svezia. La Georgia ne fa 8, segna Kvara TUTTO mercato WEB

Amichevoli Internazionali: Akpa-Chukwu Hemsley Chizorba ... SSC Bari

Nuova, straordinaria, prima volta per Stéphanie Frappart: dirigerà la partita tra le nazionali maschili di Inghilterra e Australia che si terrà a Wembley ......(Fonte: Polizia di Stato - News archiviata in #TeleradioNews il tuo sito web © Diritti riservati all'autore) ...