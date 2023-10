Amazon al centro di indagini federali americane

Leggi su panorama

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Il dominio mondiale di, con tattiche «sleali» contro la concorrenza, in America è sotto inchiesta. E mentre piccoli venditori e commercianti cercano di resistere creando piattaforme alternative, c’è chi raggira i clienti con false offerte di azioni del colosso digitale. C’è del beffardo nell’immagine di un postino che bussa alla porta del quartier generale di, a Seattle, e consegna un plico inatteso: la notifica dell’avvio dell’indagine della Federal Trade Commission americana (Ftc) per violazione delle norme sulla concorrenza a carico del gigante dell’e-commerce. Condensato in 172 pagine, l’informativa è un atto d’accusa formidabile contro la multinazionale che, più di ogni altra infrastruttura economica e commerciale moderna, ha plasmato e stravolto le abitudini di acquisto del pianeta. E con esse l’assetto stesso del mercato. Uno ...