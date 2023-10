Altro show tv della diplomatica emula di Orsini Anche Formigli perde la pazienza e lei lascia lo studio – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Nuovotv di Elena Basile, l’exitaliana (si è congedata da ministro plenipotenziario) invitata da Corradoa Piazza Pulita. Come fatto già in altre occasioni la Basile ha difeso le ragioni dei palestinesi e paragonato Israele ad Hamas perché se questi ultimi sono definiti terroristi, dall’altra parte ci sarebbe «terrorismo di Stato». La Basile ha potuto esporre le sue tesi senza essere mai interrotta. Poi è toccato agli altri ospiti, fra cui Bobo Craxi, Nathalie Tocci, Mario Calabresi e la giurista Chantal Meloni. O meglio, sarebbe toccato a loro. Perché la Basile ha continuamente interrotto chiunque prendesse la parola, perfino il conduttore, in modo aggressivo. Senza capire perche alcuni degli ospiti (Tocci e Craxi) le stavano dando ragione. Più volte l’ha richiamata ...