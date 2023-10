Altra leggera scossa di terremoto nella Bassa | epicentro a Urgnano

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 12 ottobre 2023). Dopo ladella mattinata del 4 ottobre scorso, la terra torna a tremarebergamasca.notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 ottobre (poco dopo la mezzanotte e mezza), infatti, i sismografi hanno rilevato un nuovo leggero fenomeno di magnitudo 2.2 a una profondità di cinque chilometri, conin una zona compresa tra i comuni di, Zanica e Comun Nuovo. Comun Nuovo che invece era statodella precedente, di magnitudo 3, che aveva spaventato gli abitanti dellaattorno alle 9 del mattino: in quel caso erano state anche evacuate in via precauzionale alcune scuole a Treviglio e Caravaggio.