Alon Bar | Hamas usa i civili come scudi umani | difficile fare distinzioni

Leggi su europa.today

(Di giovedì 12 ottobre 2023) L'offensiva dell'esercito israeliano sulla Striscia di Gaza si intensifica di ora in ora e mentre sul fronte palestinese si lavora per aprire corridoitari verso l'Egitto, su quello opposto si prepara l'assedio.Bar, ambasciatore israeliano in Italia, spiega le ragioni dello Stato...