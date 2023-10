Allenatore Napoli | Meluso propone un big a De Laurentiis | ‘no’ secco del patron

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Dopo il no di Antonio Conte, sulla panchina del(salvo clamorosi risvolti) continuerà a esserci Rudi Garcia, con una fiducia definibile ‘a tempo’. Intanto, arriva un retroscena su un nome eccellente proposto dae bocciato da De. Sono ore febbrili in casa, considerando la messa in discussione della panchina di Rudi Garcia. Il tecnico francese è finito nel mirino della critica dopo alcune scelte discutibili, soprattutto nell’ultimo match contro la Fiorentina, e una gestione dello spogliatoio ritenuta non impeccabile da Aurelio De, che dal canto suo parla di “momento no” con il suo. Nelle ultime ore, si era fatto avanti con prepotenza il nome di Antonio Conte: nella giornata di ieri, nella fattispecie, ci sarebbe stato un contatto tra ...