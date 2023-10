Alleanza Assicurazioni celebra 125 anni alla convention di Genova

(Di giovedì 12 ottobre 2023)nel primo semestre 2023, nonostante un mercato in calo, ha confermato il suo trend di crescita, con una raccolta premi totale di oltre 3,2 miliardi di euro, in aumento dell'1,8%,...

Solvency Ratio al 291% . Nel primo semestre 2023(Gruppo Generali) ha visto la Raccolta Premi Totale a oltre 3,2 miliardi di euro, in crescita dell'1,8% rispetto a un mercato in calo ( - 2,2%), con la Nuova Produzione ...

Genova, 12 ott. (askanews) - Alleanza Assicurazioni nel primo semestre 2023, nonostante un mercato in calo, ha confermato il suo trend di crescita, con una raccolta premi totale di oltre 3,2 miliardi ...Così il responsabile Vita & danni di Alleanza Assicurazioni, Ivan Mestriner, in occasione della convention annuale dal titolo ‘Il nostro stile ci rende unici’ in corso a Genova presso i Magazzini del ...