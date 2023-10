Alleanza Assicurazioni | 125 anni con ' Patto per la crescita sostenibile'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Genova, 12 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Ritorno alle origini per, Compagnia del Gruppo Generali, che ha scelto Genova, la città in cui è stata fondata nel 1898, per riunire consulenti e management di tutta Italia per celebrare insieme a oltre 10 mila persone il suo 125°versario. Alla convention annuale dal titolo 'Il nostro stile ci rende unici', che si è tenuta oggi ai Magazzini del Cotone, Davide Passero, amministratore delegato della Compagnia, ha fatto il punto del percorso di sviluppo avviato nel 2015 con la sigla del 'per la' e tracciato le linee guida per il prosieguo del ciclo industriale basato su qualità distributiva, data analytics, digitalizzazione, diversificazione (con focus protezione) e investimenti. Pur in un ...