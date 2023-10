Alleanza Assicurazioni | 125 anni con ‘Patto per la crescita sostenibile’

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Lanciato alla Convention Rete di Genova nel 2015 Ritorno alle origini per, Compagnia del Gruppo Generali, che ha scelto Genova, la città in cui è stata fondata nel 1898, per riunire consulenti e management di tutta Italia per celebrare insieme a oltre 10 mila persone il suo 125°versario. Alla convention annuale dal titolo ‘Il nostro stile ci rende unici’, che si è tenuta oggi ai Magazzini del Cotone, Davide Passero, amministratore delegato della Compagnia, ha fatto il punto del percorso di sviluppo avviato nel 2015 con la sigla delper lae tracciato le linee guida per il prosieguo del ciclo industriale basato su qualità distributiva, data analytics, digitalizzazione, diversificazione (con focus protezione) e investimenti. Pur ...

A Genova la convention della compagnia del gruppo Generali, che compie 125 anni. In sette anni premi saliti del 39%, arrivando a fine 2022 a 6,3 miliardi nonostante guerre e inflazione. Ora spinta su ...