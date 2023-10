Algeria-Capo Verde 5-1 | doppietta per Aouar in amichevole

Leggi su sportface

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Housssemè stato uno dei principali protagonisti nell’che ha visto l’battere 5-1. Il trequartista della Roma ha infatti messo a segno i primi gol della carriera in nazionale maggiore con una, rimanendo in campo per tutti i 90? di gioco. Ad aprire le marcature era stato Amoura, poi ecco appunto ladiprima delle reti di Zerroui e Slimani su rigore. Tra gli avversari rimane invece in panchina Jovane Cabral, in forza alla Salernitana. SportFace.