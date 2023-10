Alessia Zecchini abbraccia il mare | la campionessa adotta una tartaruga

Leggi su funweek

(Di giovedì 12 ottobre 2023), pluridel mondo di apnea, ha scelto di sostenere la campagna TartaLove di Legambiente in un modo molto speciale. L’atleta, che è parte dei Green Heroes dell’EIS Team, hato Molly, unaCaretta caretta ospite del Centro di Recupero per Tartarughe Marine di Manfredonia, in Puglia.ha dichiarato di avere una connessione particolare con questi straordinari animali, le tartarughe, sin dalle sue prime esperienze subacquee. “Ho deciso di partecipare a questa particolare campagna perché sono molto affezionata alle tartarughe,” ha dichiarato l’apneista. “La mia prima esperienza in apnea con un animale marino che non fosse un piccolo pesce è stata proprio con una Caretta caretta.” L’adozione di Molly rappresenta ...