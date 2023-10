Alessandra Rota | “Il titolo dell’opera arriva a lavoro finito”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 12 ottobre 2023)si è formata artisticamente a Milano dove ha lavorato anche nel mondo del design. Il suoè influenzato sia da stilemi occidentali che orientali quali l’ukiyo-e giapponese. Produce mosaico da parete in bassorilievo. Predilige il legno di toulipier (famiglia delle Magnoliaceae) che lavora e riduce in formato tessera dando vita ad una costruzione simile a scacchiere mobili formate da più strati. Qual’è il tuo rapporto con la tradizione dell’arte? È importante concettualizzare le tue opere d’arte? Esiste una differenza di genere, fra uomo e donna, nel mondo dell’arte? È cambiato in questi anni il rapporto tra artista, gallerista e curatore? È importante il confronto con gli altri artisti? Qual’ è il segno che vuoi lasciare?