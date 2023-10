Alba Run for Recovery | a Caserta si corre per le donne vittime della tratta degli esseri umani

(Di giovedì 12 ottobre 2023). Celebration Italia ha organizzato ala corsa annuale per la IV edizione diRun for, a sostegno di un rifugio che possa ospitare leschiavitùprostituzione. Sabato 14 ottobre alle ore 10.00 sirà/camminerà alla pista di atletica di Via Einaudi a, alle spalle dell’ipermercato MD. La pista di atletica è ormai meta utilizzata da tutti gli appassionati che si tengono in forma con la corsa quotidianamente e per gli allenamenti in generale.Run Forre per il recupero è una corsa virtuale con raccolta fondi per sostenere il rifugio, il ...

... consapevole che la track position è molto importante a Marina Bay e che sul longla SF - 23 va ... Si parte venerdì all': alle 4.30 italiane le PL1, alle 8 la seconda sessione di prove libere. ...

A Caserta la IV edizione di Alba RUN, sport insieme per dare un rifugio alle schiave del traffico sessuale Corriere CE

Why Run Milano: tutti gli appuntamenti di ottobre - Running Magazine SportPress

Bienve Aguado Alba shares footage of his Rampage crash, landing the canyon gap to flat; word is he is OK, and will continue practice today ...AUTOSTAR AUTOSTAR WhatsApp Facebook Twitter Email Print Quest’anno si corre alla Pista di Atletica di Via Einaudi, alle spalle dell’MD Alba Run for Recovery, a Caserta si corre per le donne vittime de ...