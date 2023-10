Al via i lavori per la “Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte di Roma”. Presenti Sangiuliano e Mattarella

... in modo che possano continuare 'idi riparazione' e che il valico possa servire 'per ... Ma anche quella di poter garantire unadi fuga ai civili palestinesi, già da giorni sotto i raid di ...

Via ai lavori di lastricatura in via del Capitano Comune di Siena

Al via i lavori per il rifacimento di Viale Garibaldi Città di Vercelli

Alla presenza di Sergio Mattarella, quest'oggi è stato inaugurato il cantiere per la nuova "Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte di Roma" presso Palazzo San Felice, in via della Dataria ...Il PALAMENNEA, annesso al plesso scolastico “ Padre Leone ”, al termine dei lavori programmati per gli spogliatoi, per l’impianto di illuminazione e per la sostituzione dei canestri esistenti non più ...