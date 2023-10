Al PalaMazzola i campionati italiani di Karate Under 21

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Dal prossimo venerdì 13 ottobre sino a domenica 15 ottobre, il palazzetto dello sportospiterà idi21 e Master di Kumite e Kata. La FIJLKAM, in collaborazione con l’asd Dojo Arashi di Taranto e il Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo, ha allestito questo importante evento sportivo nazionale che servirà come test event in vista di Taranto 2026. La manifestazione vedrà la partecipazione di Atleti d’interesse internazionale e saranno di riferimento per le Direzioni Tecniche Nazionali di Settore allo scopo di definire il percorso tecnico degli Atleti afferenti alle Delegazioni Nazionali partecipanti alle future attività internazionali. Alla stessa prenderanno parte circa 600 atleti provenienti da tutte le regioni italiane, tra cui i ...