Al Belvedere l’incontro sui beni confiscati | Del Rosso porta i saluti del Presidente della Provincia

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Caserta. “liberati,comuni”, è questoorganizzato dal CSV Asso.Vo.ce, presieduto da Elena Pera, questa mattina aldi San Leucio. Tra le istituzioni presenti anche ladi Caserta e a rappresentare ilGiorgio Magliocca assente per impegni istituzionali, l’avv. Maurizio Del, consiglierele. Del, oltre aidell’ente, ha voluto sottolineare che per il futuro l’amministrazione, con l’ausilio anche del CSV, intende in ogni caso ritagliarsi un ruolo nuovo nella gestione deicomuni oltre che di quellicompatibilmente con le competenze ad essa ...