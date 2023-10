Al-Ahli | Veiga | “Non sono in Arabia per soldi L’allenatore decisivo”

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Gabri, ex calciatore del Celta Vigo e vicino al Napoli, parla del suo trasferimento all’Al-inSaudita. CALCIO NAPOLI. Gabri, l’ex centrocampista del Celta Vigo che era stato vicino a un trasferimento al Napoli, ha recentemente concesso un’intervista a Cadena Ser per parlare della sua decisione di trasferirsi all’Al-inSaudita. Sorpreso dal Campionato Saudita “Mi sto adattando bene al campionato dell’Saudita, nonostante il caldo e l’umidità,” ha detto. “L’atmosfera durante il derby di Jeddah era spettacolare, molto simile a quella europea.rimasto sorpreso dal livello dei giocatori sauditi.” L’Importanza delè stato ...

