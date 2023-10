Adam Copeland | “Mi sento al top fisicamente!”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 12 ottobre 2023) La firma diin AEW ha letteralmente smosso tutto il wrestling web! L’eccitazione intorno al canadese è enorme ma anche la preoccupazione dei suoi fan di vederlo in un contesto molto piu’ “duro” sotto l’aspetto del lottato. Lui ha voluto pubblicamente tranquillizzare tutti con delle dichiarazioni che ci riempiono di gioia! MOTIVAZIONI “Mialla grande fisicamente e mi sto prendendo tantissimo cura di me. Docce nell’acqua gelata, la sauna, un’ora di stretching al giorno… mangio sano e voglio raggiungere il mio vero standard. Alla fine della storia voglio ancora guardare un giovane negli occhi e dirgli -non vedo l’ora che arrivi il nostro tempo sul quadrato-. Mi sono prefissato due anni ad alti ritmi, ho una palestra a casa e quindi non ho scuse!”.