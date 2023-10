Acerbi | «Spalletti vuole mettere in atto le sue idee come al Napoli»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Francesco, difensore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale. «Indossare la maglia dell’Italia deve essere sempre un onore, un privilegio.ha parlato di attaccamento alla maglia ed è giusto, rappresentiamo una intera nazione. Il comportamento deve essere esemplare quanei club, per rispetto per noi stessi e per tutti serve un comportamento esemplare e questo è ciò cheil mister. E’ giusto. L’aria che si respira è molto serena, l’ambiente è tranquillo. Il nuovo mister ha i suoi concetti e siamo qui per eseguirli» Vi siete dati delle regole di comportamento non scritte? I club sperano che voi qui non vi facciate male. «Noi non vogliamo farci male, cosìnon vogliono i club. Venire in Nazionale deve essere qualcosa che tutti sognano, non deve ...