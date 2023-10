Abusi su una undicenne adescata in chat | condannato a 5 anni E la madre consentiva alla bambina di prendere il treno da sola

Leggi su feedpress.me

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Ingannata da quello che pensava un ragazzino come lei, conosciuto via web e che invece era un adulto. A Varese unadi 11è statasu Snapda un 25enne che l’ha lusingata e l’ha convinta prima a mandargli delle foto e poi ad incontrarlo. Ha abusato di lei in casa, con i genitori e le sorelle, a cui aveva detto che l’amica aveva 16, nella stanza accanto . Sono state...