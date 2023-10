Abusava della figlia minorenne minacciandola | “Se resti incinta devi dire che è del tuo fidanzato” Indagato 41enne a Frosinone

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Avrebbe violentato lanon ancora maggiorennedi morte per farla tacere. Questa l’accusa di cui dovrà rispondere un uomo di 41 anni didopo la denuncia. Le violenze risalgono ad aprile 2022, secondo quanto rende noto l’edizione locale de Il Messaggero, che riporta le paroleragazzina,all’epoca dei fatti: “Diceva che mi avrebbe uccisa se ne avessi parlato con qualcuno e che se fossi rimastaavrei dovutoche era successo con il mio”, ha detto la giovane. Proprio alavrebbe confessato per primo le violenze subite in casa, per poi denunciare ufficialmente il padre. Secondo la dinamica ricostruita dalla ragazza, ...