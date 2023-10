A Scampia nuovo campo di calcio | è fatto con plastica riciclata

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUndiprodotto con ladai pacchetti di patatine nel cuore della periferia di Napoli, a. E’ il lascito della seconda tappa del progetto Lay’s RePlay in collaborazione con Uefa Foundation for Children e Common Goal. All’inaugurazione del, avvenuta oggi, un campione del calibro di Ciro Ferrara: “Lo sport è molto più di una competizione: è un’opportunità per crescere, imparare il rispetto per gli altri e per l’ambiente che ci circonda. Ildavuole essere un simbolo tangibile di come lo sport possa essere uno strumento straordinario per il cambiamento sociale” ha detto l’ex di Juve e Napoli a ...