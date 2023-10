A favore o contro le big energetiche? Ecco come gli azionisti votano in difesa del clima

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Quando ciascuno di noi sottoscrive un fondo di investimento affida al gestore, insieme ai propri risparmi e ai propri obiettivi di vita nell’ambito di una corretta pianificazione finanziaria, anche una parte dei valori in cui crede e delle battaglie che vorrebbe combattere. A partire da quelleil riscaldamentotico o, più in generale, per i valori ESG, acronimo inglese che all’ambiente affianca la sostenibilità sociale e una giusta governance. Oltre al compito di far fruttare il denaro, un valido fondo di investimento ha quindi anche la “responsabilità morale” e l’occasione di spingere le società di cui è azionista a migliorare, agendo in modo diretto anche in occasione delle assemblee dei soci. Un ruolo che va sotto il nome di “active ownership”, letteralmente “partecipazione attiva” appunto alla vita societaria. Anche perché più ...