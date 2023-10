A Coverciano arrivano le forze dell’ordine per Tonali e Zaniolo | i calciatori lasciano il ritiro Corona ascoltato in questura

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Sandroe Niccolò, coinvolti in questioni legali, non potranno partecipare agli imminenti impegni sportivi. Nel frattempo, Fabrizioconvocato come testimone nell’ambito di un’indagine sulla scommesse calcistiche che coinvolge Nicolò Fagioli.ha menzionato anchein questa vicenda,polizia ininSandroe Niccolò, duedi spicco nel panorama calcistico italiano, si trovano al centro di questioni legali che hanno temporaneamente sospeso i loro impegni sportivi. Dopo un incontro con le ...