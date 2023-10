A Caronno scarichi abusivi davanti alle ditte | “Usate le foto-trappole”

Leggi su ilnotiziario

(Di giovedì 12 ottobre 2023) “Non ne possiamo più”. Gli imprenditori di via Lazzaretto aPertusella sono su tutte le furie, esasperati dagli scaricatoriche rendono degradata l’area sterrata in fondo alla strada, pessimo biglietto da visita per i clienti che raggiungono ledi questa zona. L’altro giorno Anselmo Carnelli, titolare di un’azienda che produce macchine per ...