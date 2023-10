A Bergamo torna Forme | “Formaggi e produttori protagonisti di Capitale della Cultura”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 12 ottobre 2023). Ie la filiera lattiero-casearianocon “”. Da venerdì 20 a domenica 22 ottobre si svolgerà la nuova edizione di questa iniziativa finalizzata alla valorizzazione e alla promozione nazionale e internazionale dell’intero comparto italiano. La manifestazione, giunta all’ottavo anno, propone un ricco programma di eventi legati dal concept “cult”: l’obiettivo è sottolienare come lasia alla base del progetto, ma anche evidenziare il valorre emblematico di questo appuntamento, “diventato un “cult event” per il settore e più in generale per tutto il pubblico e per i tanti appassionati die food”, come specifica Maria Paola Esposito, segretario generale ...