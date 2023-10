40 Anni di Ense Lavorazioni metalliche tra passato | presente e futuro

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Una grande famiglia in continua espansione grazie al passaggio di testimone tra seconda e terza generazione: Carlo insieme al cugino Paolo arricchiscono l’azienda con il loro bagaglio d’esperienza maturato presso varie realtà in Europa, portando svariate conoscenze di lavoro su diversi macchinari. Questo metodo li porta oggi alla gestione totale dell’azienda fondata dal nonno in un modo completamente innovativo, con l’utilizzo di macchinari all’avanguardia e sempre più efficienti, in termini di tempistiche, qualità e rispetto per l’ambiente. È la storia dellasrl di Castel Mella, in provincia di Brescia, azienda specializzata nel taglio, piegatura e rifinitura di metalli di ogni spessore e dimensione per la carpenteria e la costruzione di macchinari per i settori più vari, con l’apporto di un impianto laser di ultima generazione tra i più sofisticati in Italia. ...