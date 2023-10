365 giorni con Maria | 12 ottobre Dalla richiesta della Vergine dipendono molte grazie

(Di giovedì 12 ottobre 2023) La Madonna appare a una giovane e le chiede un favore particolare, da cuile tanteche desidera elargire da quel luogo prescelto. La ragazza è costretta a subire grandi prove ma la Madonna non le farà mai mancare il suo materno aiuto e sostegno. La giovane, che si chiama Uršula, e si L'articolo proviene da La Luce di

...tengono conto di quanto accaduto negli ultimi. Vittime palestinesi: 6.407 Vittime israeliane: 308 Feriti palestinesi: 152.560 Feriti israeliani: 6.307 Delle 6.407 vittime palestinesi, 5....

L'Appennino per 365 giorni l'anno. Campagna d'autunno dell'Ascom il Resto del Carlino

Michele Morrone: «Sono stato ubriaco tutti i giorni per sei mesi» Io Donna

A Giugliano vince il riscatto: tra 365 giorni lavorativi tornerà a risplendere la cupola della chiesa di Santa Maria della Purità, più conosciuta in città come «Purgatorio». "Una buona notizia ...Innalzare i livelli di attrattività dell’Appennino bolognese, superando la stagionalità. È questo l’obiettivo della campagna di comunicazione ’Appennino bell’ambiente – emozioni da vivere in ogni stag ...