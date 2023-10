Zidane | Conte | Lippi | Del Piero | Ravanelli | Marchisio… Una pioggia di stelle alla festa della Juve!

Juve - ‘Together’ ovazioni per Conte e Zidane - il ricordo di Vialli. Tripudio per Del Piero : il racconto e le parole dei grandi ex | Primapagina - 2023-10-10 23:10:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Together, insieme. Questo è il messaggio che la Juve ntus vuole lanciare in questo evento dedicato a celebrare il centenario di proprietà della famiglia Agnelli. Lo farà con una ... (justcalcio)

Juve - 'Together' LIVE Che ovazione per Conte e Zidane - ma nessuno come Del Piero. Al 9' tutti in piedi per Vialli - Together, insieme. Questo è il messaggio che la Juventus vuole lanciare in questo evento dedicato a celebrare il centenario di proprietà... (calciomercato)