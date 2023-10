ZHENGZHOU | Paolini di lotta | batte per la prima volta Garcia ed è agli ottavi

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Jasmineapprodadello "Open" (WTA 500 - montepremi 780.637 dollari),ndo in tre set la francese Caroline, n.10 del mondo e testa di serie n.6 del seeding, 36 ...

LIVE – Paolini-Garcia 3-6 6-4 7-5 - secondo turno Wta Zhengzhou 2023 : RISULTATO in DIRETTA

Tabellone Wta Zhengzhou 2023 : Bronzetto e Paolini al via - Gauff prima testa di serie

WTA Zhengzhou - Jasmine Paolini annulla 4 match-point e batte Garcia in rimonta!

Jasmineapproda agli ottavi dello "Open" (WTA 500 - montepremi 780.637 dollari), battendo in tre set la francese Caroline Garcia, n.10 del mondo e testa di serie n.6 del seeding, 36 64 75 ...

Zhengzhou: Paolini-Garcia, un anticipo di Billie Jean King Cup live su SuperTennis SuperTennis

WTA Zhengzhou 2023, Bronzetti e Paolini esordio col sorriso in Cina: ora Jabeur e Garcia Eurosport IT

Elisabetta Cocciaretto si è ritirata dal WTA di Zhengzhou prima del match contro Daria Kasatkina: svelato il motivo ...Un risultato senza dubbio prestigioso per la 27enne tennista lucchese. Da poche ore infatti la Paolini è salita #31 al mondo che è anche il best ranking in carriera.