(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Il presidente ucraino Volodymyrha esortato l'a stringersi attorno aldi Israele come ha fatto con l'Ucraina dopo l'invasione russa, e a dimostrare che non è "". "La mia ...

E l'altra sinistra Quella sinistra, quella antagonista'Occidente sconciamente si espone a ... Sono non a caso gli stessi che suggeriscono, intimano adi mollare a Putin un quinto dell'...

Zelensky all'Occidente: mostrate al popolo israeliano che non è solo Il Tempo

Zelensky all'Onu: la Russia spinge il mondo verso la guerra finale. Biden: opporsi a Mosca contro gli aggressori di ... Agenzia ANSA

"Siamo in una situazione in cui sul terreno è importante fare pressione, senza alcuna pausa. La Russia in molti punti "ha perso l'iniziativa e noi dobbiamo aumentare la pressione. (ANSA) ...Roma, 11 ott. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato l'Occidente a stringersi attorno al popolo di Israele come ha fatto con l'Ucraina dopo l'invasione russa, e a dimostrare ...