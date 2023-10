Zanetti | «Inter 2010? A Barcellona un segreto! I miei 3 tecnici top…»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Javierripercorre la sfida leggendaria tradelal Camp Nou. Poi svela i suoi tre migliori allenatori avuti in carriera SACRIFICIO ? All’Aspire Academy Global Summit 2023, tenutosi oggi a Roma, ha parlato il vicepresidente dell’Javier: «Quando una squadra vuole arrivare ad un obiettivo e fa di tutto per farlo difficilmente non ci arriva. Quella squadra lì aveva grande personalità e affrontammo la squadra migliore del mondo con Messi, Iniesta, Xavi, Puyol, Ibrahimovic, Pedro. Poi al Camp Nou, dopo 20’ con un uomo in meno, è scattato qualcosa in tutti noi che era quello di arrivare in finale. Tutti ci siamo sacrificati per questo obiettivo e anche così siamo arrivati in finale. Quando tu fai parte di una squadra, bisogna aiutarsi sempre, una ...