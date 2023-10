Lo afferma Patrick, intervistato dal Tg1 a proposito degli attacchi di Hamas in Israele. "Non posso essere a favore di nessuna uccisione di civili - ha detto - Per altro verso sento che non ...

Zaki, viviamo la conseguenza delle politiche di Israele Agenzia ANSA

Israele lancia l’assedio totale: stop a cibo, luce, benzina a Gaza. Hamas: basta bombe, o uccideremo gli osta… La Stampa

L'attivista ha detto che "non è sorprendente" quanto sta accadendo: "Non dobbiamo dimenticare il contesto e come si è arrivati a questo punto" ..."La situazione che stiamo vivendo è conseguenza delle politiche dell'attuale governo israeliano. Non è sorprendente. (ANSA) ...