A partire dallo stesso Orsini, che all'Aria che, ha riassunto gli ultimi giorni così: "Lo ... Seguace di Orsini, anche un altro nome noto in Italia, Patrick, l'attivista dei diritti umani ...

Zaki tira dritto e attacca ancora Israele. E Amnesty grida alla censura ilGiornale.it

La sinistra antisemita, dal 'vivaio' di Elly Schlein all'Intifada grillina ... Il Riformista

Tirando nel mezzo la carcerazione subita in Egitto ... La parola gli viene talmente tolta che questa sera Zaki è intervenuto nel tg di Rai 1 delle 20, programma che vanta la maggior platea di pubblico ...L'attivista egiziano Patrick Zaki non sarà ospite della prima puntata di Che tempo che fa sul Nove per dare spazio alla guerra tra Israele e Hamas.