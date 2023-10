Lo ha detto Patrick, intervistato al Tg1, a proposito degli attacchi di Hamas a Israele. E ha aggiunto: "Io sono contrario a ogni violenza contro civili innocenti, comprese quelle contro i ...

Zaki sugli attacchi di Hamas: 'La situazione che stiamo vivendo è conseguenza delle politiche di Israele' TGLA7

Per Patrick Zaki c'è un solo serial killer nella guerra Hamas-Israele ... Open

L'attivista ha detto che "non è sorprendente" quanto sta accadendo: "Non dobbiamo dimenticare il contesto e come si è arrivati a questo punto" ...- Luciana Littizzetto in vista del debutto di Che tempo che fa dice: “Non è bello dover essere leggeri, dover far ridere mentre scoppia una guerra. La situazione in Israele è spaventosa”. Perché ...