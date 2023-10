Zaki non sarà ospite di Che tempo che fa | dietrofront di Fazio alla prima puntata

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) NonPatrickad aprire la nuova stagione di Cheche fa, ladi Fabioe Luciana Littizzetto sul canale Nove e lontano dRai. Discovery conferma che l’attivista nonpresente nelladi lancio del programma come annunciato nei giorni scorsi. Fabiospiega che stanno rimontando laluce dell’attualità e della guerra tra Israele e Palestina. L’attivista che doveva esseredi Fabioper presentare il suo libro Sogni e illusioni di libertà (edito dNave di Teseo)protagonista in unasuccessiva. C’è chi ipotizza che il rinvio dell’ospitata ...

Caso Khaled El Qaisi - la moglie : “Dalle istituzioni risposte di rito”. Boldrini : “Governo si è vantato per la grazia a Zaki - perché ora non interviene?”

Zaki contro Israele e Netanyahu. Dei terroristi di Hamas però non dice nulla

Israele - Patrick Zaki : “Sto con la Palestina e non con Hamas”

Guerra Israele - Patrick Zaki : "Sto con la Palestina e non con Hamas"

